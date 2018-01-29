Арбитражный суд Москвы назначил на 5 февраля рассмотрение заявление Агентства по страхованию вкладов о взыскании более чем 6,4 млрд рублей с бывших руководителей банка «Монолит». Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на определение суда.

Центробанк РФ лишил «Монолит» лицензии 5 марта 2014 года. В частности, регулятор отмечал, что банк представлял недостоверную отчетность и был вовлечен в проведение сомнительных операций, объем которых за 2013 год достиг 9 млрд рублей. В апреле 2014 года банк был признан банкротом.

По информации на сайте АСВ, 14 апреля 2017 года агентство направило в столичный арбитраж заявление о привлечении контролировавших банк лиц — Александра Данилина, Андрея Икрамова, Дмитрия Якубовского, Сергея Мынова, Артема Кайфаджяна, Елены Касаповой и Маргариты Лазун — к субсидиарной ответственности в общем размере более 6 млрд 444,817 млн рублей.

Напомним, на момент отзыва лицензии Данилин возглавлял банк; в правление также входили Икрамов, Кайфаджиян, Касапова, Мынов.

По данным РАПСИ, Якубовский, который также ранее занимал должность председателя правления банка «Монолит», подал апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Московской области о введении процедуры реструктуризации долгов. Он обжаловал в апелляции определение первой инстанции от 15 декабря 2017 года.

Арбитраж начал процедуру банкротства адвоката по заявлению ФНС. Долг Якубовского перед межрайонной ИФНС России № 22 по Московской области в размере 2,2 млрд рублей был включен в третью очередь реестра требований кредиторов должника. Рассмотрение дела о банкротстве адвоката суд назначил на 20 марта.



В декабре прошлого года сообщалось об иске к Якубовскому от Газпромбанка на 1,1 млрд рублей.