Япы Креди Банк Москва, сменивший недавно турецкого акционера на российского, меняет и свое наименование. С 26 января 2018 года банк значится в ЕГРЮЛ как АО «Банк на Гончарной».

Изменения пока не отражены на сайте банка и на его странице у ЦБ.

Япы Креди Банк предоставляет весь спектр банковских услуг в основном здании по адресу: Москва, Гончарная наб., д. 1, стр. 2, указано на сайте кредитной организации.

«Япы Креди» в свое время стал первым турецким банком, появившимся в России: в 1988 году — в качестве представительства, в 1993-м — уже как обладатель генеральной лицензии.

В прошлом году у банка сменился собственник. В конце октября-2017 Экспобанк подписал соглашение с турецким Yapi ve Kredi Bankasi о покупке 100% акций московского «Япы Креди», а в начале декабря объявил об успешном закрытии сделки . Сумма сделки в сообщениях сторон не фигурировала, но газета «Коммерсант» со ссылкой на свои источники писала , что речь идет «примерно об одном капитале». Капитал московского Япы Креди Банка на 1 октября этого года составлял около 3,438 млрд рублей, на 1 ноября — почти 3,506 млрд.

В середине января этого года Экспобанк объявил о начале интеграции со своей новой «дочкой», а также анонсировал смену ее наименования после согласования изменений Банком России и их регистрации в уставе.

В рамках интеграции идут централизация управления ликвидностью и выстраивание эффективных бизнес-процессов, поясняли в Экспобанке. Там также делали акцент на планах развивать бизнес с турецкими компаниями и подчеркивали, что после анонса сделки по выходу турецкого собственника из капитала российского «Япы Креди» кредитный портфель последнего и остаток средств на клиентских счетах даже выросли, что «говорит о сохранении текущей клиентской базы и доверии со стороны турецких клиентов».