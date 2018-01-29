Центральный банк России с 27 января понизил официальный курс доллара США к рублю на 10,00 коп., до 55,8288 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 69,6073 руб., что выше предыдущего дня на 14,93 коп.

«Если предположить, что отскок курса доллара от значения 55,59 руб. является разворотом, а не коррекцией, то сегодня рост «американца» продолжится до 56,60 руб. - рассуждает Владислав Антонов, аналитик Альпари. - Так как участники рынка ожидают от США введения антироссийских санкций, то у пары доллар/рубль сегодня нет никаких шансов вернуться к отметке 55,60 руб. за «американца». Трейдеры будут смотреть, что Штаты включат в санкционный пакет, и какая на него будет первая реакция рынка. В паре евро/рубль на торгах в понедельник возможен рост к уровню 70,25 руб. за евро».

На валютной секции Московской биржи в начале торгов понедельника ожидается ослабление рубля по отношению к основным мировым валютам, анализирует Богдан Зварич, старший аналитик ИК «Фридом Финанс».

«Несмотря на консолидацию на рынке энергоносителей, покупки в долларе и евро будут преобладать, что обусловлено отсутствием поддержки рубля со стороны налогового периода, а значит снижением предложения валюты на рынке. Американская валюта попытается продолжить волну восстановления. При этом она сделает шаг к уровню 57 рублей, выступающему ближайшим сопротивлением. В случае же если в середине дня рынок энергоносителей начнет волну восстановления, к концу сессии рублю удастся отыграть часть потерь, однако на его рост по итогам торгов можно рассчитывать только в случае установления нефтью марки Brent новых годовых максимумов», - прогнозирует эксперт.

По словам Олега Кисляка, президента АО «Банк Воронеж», пока нефть растет, растет и рубль, который за месяц отыграл у доллара достаточно много. Курс на понедельник составляет 55,83 рублей за доллар. Ожидаемый показатель недели в пределах 55,50-56,70. Все будет зависеть от стабильности цен на нефть, а также от ближайшего заседания ФРС, где будет принято решение по ключевой ставке США.