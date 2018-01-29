Пользователи маркетплейса «АК БАРС 365» могут вернуть часть средств за покупки в интернет-магазинах Asos, Nike, lamoda, «Спортмастер», «Мегафон» и «ВелоСклад».

Банк возвращает деньги клиентам — до 7% за покупки в магазинах lamoda и Asos, до 6% за покупки на «ВелоСклад», до 5% — в Nike, до 4% за покупки в «Спортмастер» и до 3% в «Мегафон».

Для того чтобы получить кэшбэк нужно авторизоваться с помощью логина и пароля «АК БАРС Online», перейти по ссылке на интересующий магазин и приобрести понравившиеся товары.

После получения товара деньги будут зачислены автоматически до 20-го числа следующего месяца. Возврат будет осуществлен в рублях РФ на счет, открытый в «АК БАРС» Банке, без комиссий и дополнительных платежей.