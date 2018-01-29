Объем выдачи ипотеки в РФ в 2018 году составит 2,5 трлн рублей. Такой прогноз озвучил в пятницу журналистам руководитель аналитического центра Агентства ипотечного жилищного кредитования Михаил Гольдберг, сообщается на сайте АИЖК.

«Мы думаем, что в следующем году рост выдачи ипотеки продолжится, ставки продолжат снижаться и общая выдача составит не менее 2,5 триллиона рублей, а может, и более», — сказал он.

По оценке АИЖК, в 2017 году населению было выдано порядка 1,1 млн ипотечных кредитов на сумму около 2 трлн рублей, уточнил Гольдберг. По его словам, объем выдачи ипотеки в 2017 году вырос на 40%.

При этом еще заметнее увеличился объем предоставленных кредитов на покупку вторичного жилья. Так, по итогам 11 месяцев прошлого года объем ипотечного кредитования на вторичном рынке вырос на 46% в денежном выражении (в количественном — на 37%). Объем продаж новостроек сохранился на уровне 2016 года, несмотря на отмену государственной поддержки ипотечных ставок.

«Мы зафиксировали сохранение объема продаж на рынке новостроек, несмотря на окончание программы государственной поддержки, — 621 тысяча кредитов. На вторичном рынке произошел существенный рост доли ипотечных сделок. За 11 месяцев 2017 года рост выдачи ипотечных кредитов составил 37% по количеству, 46% — по сумме. Оценка роста доли ипотеки в продажах — 30% (25% — в 2016 году)», — рассказал Гольдберг.

По его словам, произошло улучшение качества ипотечного портфеля банков. Доля просроченной задолженности (от 90 дней) снизилась с 2,84% в 2016 году до 2,3% в 2017-м.

Сбербанк занял наибольшую долю рынка ипотечного кредитования (51,3%), выдав в 2017 году кредитов на 1 трлн рублей. На втором месте — ВТБ (20,5%, 434 млрд рублей), на третьем — Газпромбанк (3,7%, 79 млрд рублей).

По данным АИЖК, около 45% российских семей хотят улучшить свои жилищные условия.

Как напомнили в АИЖК, в декабре его гендиректор Александр Плутник говорил, что, согласно прогнозам, в течение следующих пяти лет ипотеку в России могут взять еще 8 млн человек.



«Это обусловлено огромной потребностью наших граждан в жилье. По нашим оценкам, порядка 45% семей хотят улучшить жилищные условия», — сказал Гольдберг, отметив, что по мере снижения ипотечных ставок все больше российских граждан смогут покупать жилье.