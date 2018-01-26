Внешэкономбанк (ВЭБ) объявляет о старте четвертой волны отбора кандидатов на позиции региональных менеджеров, говорится в сообщении госкорпорации. Официальным представителям ВЭБа предстоит найти инвестиционные проекты в субъектах РФ в соответствии со Стратегией развития госкорпорации, а также помочь инициаторам проектов при формировании документов для рассмотрения Внешэкономбанком. Прием заявок продлится до 21 февраля 2018 года.



«Цель новой модели работы ВЭБа с регионами — создать широкую воронку проектов и искать их непосредственно в субъектах РФ. Для этого у нас есть региональные менеджеры, специализированная онлайн-платформа по направлению проектных заявок на финансирование и наши партнеры в руководстве регионов», — пояснил заместитель председателя ВЭБа — член правления Алексей Иванченко. Он подчеркнул, что региональные менеджеры не состоят в штате ВЭБа, работа с ними осуществляется в рамках заключаемых соглашений о сотрудничестве.

«Вознаграждение менеджерам будет выплачиваться по принципу success fee за успешно приведенные проекты», — уточнил Иванченко.



Стать представителем ВЭБа смогут не более трех кандидатов от каждого региона. По итогам трех волн конкурса в 2017 году было выбрано 80 менеджеров из 51 субъекта РФ, которые прошли многоступенчатую процедуру отбора.



В рамках четвертой волны ВЭБ планирует отобрать представителей в регионах, где не был отобран ни один менеджер, а также где пул из трех менеджеров еще не сформирован. Так, в Ульяновской и Челябинской областях, Башкортостане, Удмуртии, Татарстане, Красноярском крае и Москве пул из трех менеджеров уже сформирован, а в остальных регионах отбор кандидатов продолжается.

Кандидатами могут стать представители регионального бизнеса, некоммерческих организаций, объединений и институтов развития, а также соискатели с опытом работы в органах власти и инвестиционно-финансовой сфере. Для участия в новой волне отбора кандидатам необходимо выполнить ряд заданий, размещенных на платформе Агентства стратегических инициатив Leader-ID. Финалистам заочного этапа отбора предстоит пройти собеседования.



Новая модель работы уже демонстрирует первые результаты, отмечается в сообщении ВЭБа. За четыре месяца региональные менеджеры предложили более 140 потенциальных проектных инициатив. К настоящему моменту на онлайн-платформу поступило свыше 30 заявок на финансирование, девять из которых уже успешно прошли экспресс-оценку региональными менеджерами и первичную фильтрацию банком на предмет соответствия ключевым требованиям ВЭБа.

