ICO Telegram заинтересовался российский миллиардер Юрий Мильнер. Он намерен инвестировать в ICO мессенджера по меньшей мере 20 млн долларов, сообщают «Ведомости» со ссылкой на Recode .

Юрий Мильнер — основатель Mail.ru Group, которой принадлежит российская социальная сеть «В Контакте». Основатель соцсети — Павел Дуров, в 2014 году продал акции «В Контакте», ушел с поста гендиректора компании и сосредоточился на разработке Telegram.

Среди заинтересованных инвесторов также оказались Benchmark, Sequoia Capital и Kleiner Perkins Caufield & Byers.

В то же время, по словам источников Recode, компании, которые активно вкладывали в связанные с криптовалютой проекты: Andreessen Horowitz, Union Square Ventures и Bessemer Venture Partners — не намерены инвестировать в предстоящее ICO.

О намерении Kleiner Perkins Caufield & Byers, Benchmark Capital и Sequoia Capital инвестировать по 20 млн долларов ранее сообщали источники Financial Times.

Как сообщалось, Telegram хочет привлечь 1,2 млрд долларов для развития новой блокчейн-платформы с собственной криптовалютой. У Telegram около 170 млн пользователей. Компания обещает, что с помощью ее блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) предприниматели получат доступ к широкой аудитории пользователей мессенджера. Платежи внутри TON будут совершаться с помощью собственной криптовалюты. Telegram планирует, что TON будет полностью готова к середине 2019 года.

Согласно документам, с которыми ознакомилась FT, в прошлом году бюджет Telegram был равен 70 млн долларов. На сайте компании сказано, что она работает за счет «щедрых пожертвований» Дурова, а получение прибыли «никогда не будет ее конечной целью».

На предварительном этапе Telegram собирает 850 млн, а заявок подано на вчетверо большую сумму. Три источника, среди которых человек, безуспешно пытавшийся инвестировать в Telegram, говорили о 3,8 млрд долларов.