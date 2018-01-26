Российские миллениалы (родившиеся с 1981 по 2000-й) явно поддерживают глобальный тренд на бережливость. Хотя за кошельки представителей поколения Y развернулась настоящая битва, они не торопятся их открывать. По мнению миллениалов, именно сбережения — их основной актив, на который они смогут полагаться лет через 20, чтобы поддерживать достойный уровень жизни.



Как отмечают игроки российской банковской отрасли, клиенты в возрасте 18—35 лет гораздо разумней относятся к деньгам, чем более взрослые.

«Больше половины, согласно нашим опросам, имеют сбережения и порядка трети целенаправленно копят», — отмечает руководитель управления некредитных продуктов Райффайзенбанка Дамьен Леклер. Схожую тенденцию отмечают и в Альфа-Банке — по их оценкам, у молодежи остаток на счетах и вкладах в среднем выше, чем у клиентов постарше, и превышает 45 тыс. рублей.

Сэкономить миллениалы стремятся и на покупках, извлекая из банковских продуктов дополнительный доход. Ключевой инструмент здесь — кешбэк, которым практически не пользуется старшее поколение.

Вообще, от миллениалов уже страдают целые отрасли, называя их «самым жадным поколением», которое просто так не заставишь раскошелиться. В целом они значительно реже берут кредиты, исключение — кредиты на телефоны и прочую электронную технику.

Особенно этим отличаются клиенты в возрасте 18—25 лет — львиная доля потребительских кредитов, которые берут «игреки» в банках, приходится именно на смартфоны последних моделей и другие недешевые гаджеты.

Впрочем, как указывают маркетологи, структура потребления у тех, кому больше 25, более похожа на поколение Х — они чаще берут кредиты на недвижимость и автомобиль, тратят больше денег на крупную технику, детей и ремонт.

В целом же миллениалы гораздо более равнодушны к статусным покупкам, чем их предшественники. Например, к ювелирным украшениям. Кольцам с бриллиантами миллениалы предпочтут все те же гаджеты и путешествия.

Впрочем, это не особо помогает турагентствам: миллениалы не желают платить ни туроператорам, ни их посредникам — сами купят дешевый билет на самолет и снимут жилье через Airbnb.

Одной из причин, по которой миллениалы стремятся делать как можно меньше сверхдорогих покупок, социологи считают то, что на их век пришлось слишком много финансовых кризисов. А потому они просто боятся любой серьезной финансовой ответственности.