Рейтинговое агентство Fitch повысило суверенный рейтинг Беларуси с «B-» до «B» со «стабильным» прогнозом. Благоприятные изменения вызваны замедлением инфляции до 4,6% и повышением золотовалютных резервов с 4,9 до 7,3 млрд долларов, говорится в пресс-релизе агентства.



Кроме того, агентство оценило улучшение координации между денежно-кредитной и налогово-бюджетной политикой в стране, разумную политику в области заработной платы и гибкость обменного курса белорусского рубля.

Накануне министр финансов РФ Антон Силуанов выразил надежду на то, что в 2018 году рейтинговые агентства улучшат рейтинги и России, которые сейчас находятся на «мусорном уровне».

На данный момент Fitch — единственное рейтинговое агентство, которое признает российский кредитный рейтинг «инвестиционным». По мнению министра экономического развития России Максима Орешкина, рейтинговые агентства ранее «перестарались» в его снижении и сейчас стараются максимально отсрочить момент его повышения, чтобы не признавать свои прежние ошибки.

Между тем агентство Moody`s 26 января изменило прогноз суверенного рейтинга России, улучшив его со «стабильного» до «позитивного». При этом долгосрочный рейтинг эмитента и рейтинг приоритетного необеспеченного долга России были подтверждены на том же уровне — не инвестиционный «Ba1».