Российский рынок труда теряет привлекательность для мигрантов, а без них восполнить сокращение трудоспособного населения страны не получится, утверждают эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР). Для привлечения трудовых кадров нужны новые меры миграционной политики — рабочие визы, лотереи Green card и контракты для интеграции мигрантов.



В условиях сокращения трудоспособного населения (общая убыль до 2030 года составит от 11 млн до 13 млн человек) российский рынок труда не сможет обойтись без иностранной трудовой миграции, отмечают эксперты ЦСР в докладе «Миграционная политика: диагностика, вызовы, предложения».

Для привлечения зарубежных профессионалов нужно облегчить для них вход на российский рынок труда, утверждает заведующая центром качественных исследований социальной политики ВШЭ, соавтор доклада Екатерина Деминцева.

Например, следует создать систему рабочих виз, дающих право на временный въезд в страну при наличии приглашения от работодателя, а также рабочих карт, ускоряющих получение разрешения на работу и вид на жительство. Введение лотерейной системы по аналогии с американской Green card и европейской Blue card будет способствовать росту квалифицированной миграции, отмечает она.



Кроме того, эффективным инструментом интеграции мигрантов могут стать специальные «контракты», продолжает Деминцева. Мигрант, подписывая контракт, обязуется изучить русский язык, основы государственности и права. Взамен ему предоставляется вид на жительство и возможность работать, а после прохождения курсов и сдачи экзаменов он сможет получить гражданство (при отсутствии нарушений и судимости).

Для внедрения такой системы интеграции должна быть подготовлена соответствующая инфраструктура — курсы по русскому языку и основам государственности, уроки для детей иностранных мигрантов, подчеркивает эксперт.