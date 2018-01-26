Японская биржа цифровых валют Coincheck возместит потери клиентов от хакерской атаки, в ходе которой было похищено криптовалюты на 400 млн долларов, из собственных средств. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании.



Согласно сообщению, пострадавшими от кражи криптовалюты NEM стали 260 тыс. пользователей. Всем им, как обещает биржа, будет выплачена компенсация по ставке 88,549 йен (81 доллар) за каждую монету. Всего было похищено 523 млн монет, сказано в заявлении биржи. Когда будут выплачены средства, в сообщении не указывается.

Как отмечает Bloomberg, заявление последовало спустя менее чем двое суток, после того, как стало известно о хакерской атаке. Она была произведена в минувшую пятницу и может стать крупнейшей в истории. По данным оператора биржи, вывод средств был совершен путем электронного взлома.