Один из основателей корпорации Apple Стив Возняк продал все биткоины. Об этом он заявил на бизнес-форуме в Стокгольме, сообщает Business Insider.



Возняк приобрел криптовалюту, когда ее стоимость составляла около 700 долларов, ради эксперимента. Бизнесмен не уточнил, сколько биткоинов он купил.

Однако позже цена криптовалюты начала резко расти, и, когда она почти достигла отметки в 20 тыс. долларов, Возняк решил продать все биткоины. «Я не хочу быть одним из тех, кто постоянно следит за ними и только и волнуется о цене», — пояснил он.

«Для меня отсутствие поводов для беспокойства — важная часть счастливой жизни, поэтому я все продал и избавился от них», — рассказал Возняк.

В декабре прошлого года все свои биткоины продал Эмиль Ольденбург — соучредитель компании Bitcoin.com — одного из крупнейших отраслевых сайтов, предоставляющих инструменты для инвестиций в биткоины.