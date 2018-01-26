Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США объяснило расширение санкций в отношении российских компаний и физических лиц. Решение подчеркивает намерение «Минфина США поддерживать санкционное давление на Россию», говорится в сообщении. Таким образом, ведомство выступает против «оккупации Крыма Россией и твердо отказывается признать ее попытку аннексии полуострова».



«Правительство США привержено сохранению суверенитета и территориальной целостности Украины и нацелено на тех, кто пытается подорвать минские соглашения», — отметил министр финансов Стивен Мнучин.

Власти США в пятницу вечером расширили список лиц и организаций из России, на которых распространяются санкции, теперь в нем 21 физическое лицо и около 20 организаций. В частности, под санкции попали «Силовые машины» Алексея Мордашова. «Силовые машины» включены в список граждан особых категорий (Specially Designated Nationals, SDN): американцам запрещено вступать с фигурантами списка в любые финансовые отношения.

Как поясняет Минфин США, «Силовые машины» включены в список, так как компания является российским совладельцем совместного предприятия, которое выпускало турбины, в конечном счете переданные в Крым, а руководитель компании «публично заявлял о своей поддержке инфраструктурных проектов Крыма». Также из-за поставок турбин в Крым в расширенный список SDN включены «дочка» «Ростеха» ООО «Технопромэкспорт» (ТПЭ), гендиректор «Технопромэкспорта» Сергей Топор-Гилка, замминистра энергетики Андрей Черезов и директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго Евгений Грабчак. По данным Минфина США, Черезов и Грабчак курировали поставку турбин в Крым.