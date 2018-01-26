Тарифы на электроэнергию в России одни из самых низких в мире, это делает размещение мощностей для майнинга в нашей стране довольно привлекательным, и пока никто не смог объяснить, почему майнерам нужны специальные тарифы, прокомментировали РИА Новости в Минэнерго РФ.



Газета «Ведомости» в пятницу со ссылкой на концепцию регулирования майнинга, сообщила, что Минкомсвязи планирует разрешить майнинг гражданам и компаниям, а также предоставить майнерам квоты на электроэнергию и специальный тариф. При этом появится специальная система обнаружения майнеров — по структуре потребления тока и интернет-трафика. Майнеров ждут два года налоговых каникул, потом юрлица будут платить налог на прибыль; что за налог будут платить частные майнеры, в концепции не сказано. Концепция пока дорабатывается.

Как сообщили агентству в пресс-службе Минэнерго, представители министерства приняли участие в обсуждении концепции регулирования майнинга, которое прошло в Минкомсвязи 23 января.

«Разговор о специальных тарифах шел. Но пока никто не смог объяснить, почему они должны быть «специальными». В Российской Федерации в настоящее время существующие тарифы одни из самых низких в мире. Это уже делает размещение вычислительных мощностей на территории России довольно привлекательным», — прокомментировали в пресс-службе.

Как отметили в ведомстве, вопрос обнаружения включенных майнинговых мощностей по структуре потребляемого тока и генерируемого интернет трафика также обсуждался.

«Технически это возможно. Однако необходимо понимать, что такие процессы и мероприятия должны быть экономически целесообразными. Возможно, стоит отслеживать только крупные узлы, обеспечивающие данную деятельность в промышленных масштабах. Ведь заниматься майнингом можно и имея довольно скромные вычислительные мощности. Техническую, организационную и нормативную стороны этого вопроса предстоит проработать в период налоговых каникул, наличие которых предполагает концепция», — пояснили в министерстве.