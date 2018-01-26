Министерство иностранных дел России заявило, что США предпочитают рвать экономические и прочие связи с Москвой.



«Если власти США предпочитают рвать экономические и прочие связи с Россией, это их право, как мы оставляем за собой право на ответ», — говорится в сообщении департамента информации и печати МИД РФ.

В нем подчеркнули, что США не могут избавиться от иллюзий, что Россию можно испугать отказами в американских визах или торговыми запретами, заставить отказаться от независимого курса на международной арене.