Советник президента РФ Сергей Глазьев считает необходимым использование криптовалют для обхода санкций. Об этом он сказал RNS в кулуарах World Blockchain and Cryptocurrency Summit, проходящем в Москве.



«Этот вопрос настолько очевиден, что его даже не надо предлагать, это вопрос конкретной практической работы. Мы видим, что банки оказались очень уязвимыми от санкций, в том числе российские банки. Степень долларизации мировой экономики настолько высока, что американцы действительно с помощью своих санкций могут блокировать большие сегменты внешней торговли, и, естественно, это создает новый спрос на криптовалюты. Это объективно так, это касается не только России, это касается всех стран, против которых американцы применяют санкции», — сказал он.

Он уточнил, что не готовит соответствующие предложения. «Это не моя функция», — сказал Глазьев.

Кроме того, советник президента призвал деанонимизировать сделки с криптовалютами на законодательном уровне.

«Мне кажется, если мы решим один вопрос, откажемся от анонимности в этой сфере, просто законодательно откажемся и обеспечим идентификацию всех участников рынков, это нам резко облегчит всю задачу нормативного регулирования. Потому что все гигантское нормативное регулирование банковской сферы и финансового рынка связано только с одним вопросом — когда вы храните деньги в банке, они уже не ваши, это деньги банка, вы их рискуете потерять. И все эти безумные Базель II, III, IV, которые убивают инвестиционный кредит в экономике, — только из-за того, что законодатель боится, что люди, которые отдали деньги банку, просто уже их никогда могут больше не увидеть», — сказал он.

По словам Глазьева, обеспечение идентификации всех сделок с криптовалютами позволит избавиться от зарегулированности в финансовой сфере.

«А также существенно облегчить антиотмывочное применение законодательства к этой сфере», — подвел итог Глазьев.