Вводить налоги на майнинг криптовалют бессмысленно, это было бы схоже с налогообложением Интернета, считает президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин.



«Потому что пытаться обложить налогом майнинг — это то же самое, что налогообложить интернет, в целом сеть. Задача майнеров — поддержка работоспособности блокчейн-сети. То, что они в рамках поддержки работоспособности зарабатывают некоторые награждения, на первичном этапе в качестве валют, которые они генерируют, не несет экономической составляющей, при этом же не возникает никакой экономической основы в фиатных валютах (валюты, стоимость которых гарантируется государством). Они получают некий набор математических чисел», — сказал он РИА Новости в кулуарах Всемирного саммита блокчейна и криптовалют, организованного Международной децентрализованной ассоциацией криптовалют и блокчейна (IDACB).

По его словам, облагать налогом можно лишь конвертацию криптовалют в фиатные средства. «По какому налогу, правда, неизвестно. Белоруссия, например, сказала, что она налогооблагать вообще не будет, потому что она понимает, что присутствуют искусственные выгоды для государства, начиная от рабочих мест, квалифицированных кадров, которые не вытекают, а расширяются», — отметил Припачкин.