Одна из крупнейших криптовалютных бирж Coincheck рассматривает возможность компенсации своим пользователям украденных средств. Об этом в субботу сообщило агентство Kyodo.



В пятницу стало известно, что у Coincheck украли 58 млрд иен (534 млн долларов) в криптовалюте NEM. По данным оператора биржи, вывод средств был совершен путем электронного взлома. В настоящее время все операции по выводу, а также торговле средствами на этой криптовалютной бирже приостановлены. Руководство Coincheck уже направило соответствующее заявление в Токийское полицейское управление.

Глава Coincheck Коитиро Вада принес извинения за инцидент и подчеркнул, что в настоящее время руководство биржи обсуждает возможность получения финансовой помощи, которая помогла бы компенсировать пользователям украденные средства.