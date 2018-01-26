Законопроект Минфина РФ о цифровых активах обсуждается и дорабатывается с учетом комментариев рынка и юристов, сообщил РИА Новости глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.



Минфин РФ в четверг опубликовал законопроект о регулировании цифровых активов в РФ, в котором дал определения криптовалюте, токену, майнингу и ICO (процедуре первичного размещения токенов). Использование криптовалют в России, согласно документу, в качестве средства платежа не предполагается.

«Оба законопроекта Минфина достаточно высокой степени проработки, но, естественно, требуется дискуссия, и необходимо выслушать мнения рынка и юристов, чтобы определиться с качеством документа. Понятно, что совершенству нет предела, но можно его еще доработать», — сообщил он в кулуарах Всемирного саммита блокчейна и криптовалют, организованного Международной децентрализованной ассоциацией криптовалют и блокчейна (IDACB).

«Скажем, по определению смарт-контрактов уже поступил сигнал, смарт-контракт не только с блокчейн связан. Та формулировка, которая прописана в проекте закона о цифровых активах, она сужает понятие, она прописана только применительно блокчейн, хотя смарт-контракт не только в распределенных реестрах используется. Они (смарт-контракты) могут использоваться и в идее marketplace, например. Такие моменты требуют дополнительной дискуссии для уточнения формулировки и решения вопросов с регулированием, потому что есть реакция, что слишком пытаются зарегулировать процесс», — отметил он.

По словам Аксакова, процесс обсуждения законопроектов уже идет. «По законопроектам мы делаем столбики: слева — что предлагается (в законопроекте), а справа — комментарий, что подкорректировать или оставить», — рассказал он.