Общий объем вкладов населения, по предварительным оценкам ЦБ, в 2017 году составил 26 трлн рублей, заявил зампред ЦБ РФ Василий Поздышев в эфире телеканала «Россия 24».



«Граждане, по моим оценкам, за прошлый год увеличили вклады на 1,8 триллиона рублей», — отметил он.

В целом, по словам Поздышева, ЦБ наблюдает процесс оздоровления банковского сектора. Зампред ЦБ оценил ситуацию в системе по десятибалльной шкале на семь—восемь. «Больше восемь, чем семь. Из того, что мы видим, в 2016 году банковская система стабилизировалась, и большое количество показателей было в плюсе, но что-то находилось в минусе, например, кредитование предприятий ... Я ожидаю, что по результатам 2017 года все показатели будут положительными», — заключил зампред ЦБ.