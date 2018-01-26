Центробанк через пять—семь лет вернет большую часть средств, потраченных на спасение крупнейших проблемных банков. Выходить же из их капитала регулятор начнет через три года, заявил зампред ЦБ РФ Василий Поздышев в интервью телеканалу «Россия 24».



По его словам, те средства, которые сейчас идут на докапитализацию банков через фонд консолидации банковского сектора, ЦБ контролирует.

«Не ранее, чем через три года Центробанк будет продавать части капитала банков», — сообщил Поздышев.

Он отметил, что за три года вряд ли все средства удастся вернуть. Однако большую их часть Банк России получит назад через пять—семь лет, так как банки будут зарабатывать прибыль и добавлять ее в капитал, что повысит стоимость этих финансовых институтов. «Приватизировав эти банки или банк, если будет проект объединения, ЦБ сможет вернуть большую часть средств», — заключил Поздышев.

