В Госдуму внесен разработанный правительством законопроект, предлагающий увеличение до 5 млн рублей суммы займа в МФО для МСБ.



«Законопроект уточняет требования к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСБ, и (или) органам местного самоуправления в зависимости от того, за счет какого бюджета полностью или частично профинансировано создание и (или) функционирование данных организаций»,— отмечается в пояснительной записке к документу.

На данную сумму займов в МФО смогут рассчитывать индивидуальные предприниматели, а также юридические лица.