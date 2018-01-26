Финансовые власти Южной Кореи в сотрудничестве с Финансовой разведкой Южной Кореи (KFIU) создали целевую группу для надзора за криптовалютными биржами, которая будет сотрудничать с криптовалютными биржами и гарантировать отсутствие на местном рынке мошеннических действий и отмывания денег с использованием криптовалют .

Цель группы — убедиться, что все организации, занимающиеся криптовалютой, придерживаются существующих норм - заявили органы власти Южной Кореи, сообщает Cointelegraph .

Местным финансовым органам также потребуются помощь шести крупных южнокорейских банков, которые сотрудничают с криптовалютными биржами. Банки обязаны сообщать в KFIU о любых подозрительных действиях. Ожидается, что местные банки, включая Shinhan Bank, Nonghyup, IKB, Woori Bank, будут регулярно передавать в KFIU информацию и таким образом предотвращать финансовые преступления.

Правительство Южной Кореи выделило значительные ресурсы для регулирования рынка криптовалют и обеспечения более стабильной и надежной инфраструктуры для инвесторов на рынке.

Напомним, как сообщал Банкир.Ру, ранее чиновников Южной Кореи уличили в инсайдерской торговле криптовалютами.