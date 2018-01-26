В рамках работы объединенной бизнес-линии «Розница» банка ВТБ завершен процесс формирования ее организационной структуры.

Как сообщают в кредитной организации, блок розничных продуктов возглавил старший вице-президент Андрей Осипов, который с 2012 года отвечал в банке за ипотечный бизнес. Новым руководителем департамента ипотечного кредитования стал Евгений Дячкин, перешедший на эту должность с позиции управляющего розничным бизнесом ВТБ в Калининградской области.

За продуктовое предложение для состоятельных клиентов ВТБ и работу с клиентами сегмента «Привилегия» будет отвечать старший вице-президент Павел Кудрявцев. Старший вице-президент Дмитрий Брейтенбихер курирует бизнес с премиальными клиентами.

Цифровой бизнес банка будет развивать старший вице-президент ВТБ Иван Пятков. Департамент розничного CRM и продвижения возглавит Андрей Кутовой, департамент эквайринга — вице-президент Алексей Киричек. Старший вице-президент Мигель Маркарянц, ранее курировавший подразделение розничных продаж в сети, переходит на позицию руководителя департамента розничной сети банка. Главой департамента развития и координации розничного бизнеса стала Александра Тымбай.

Руководителем департамента автобизнеса является старший вице-президент Алексей Токарев, департамента клиентского обслуживания — старший вице-президент Наталья Смирнова.

В июле 2017 года руководителем глобальной бизнес-линии «Розница» был назначен заместитель президента — председателя правления Анатолий Печатников, его заместителем стал член правления Владимир Верхошинский.



Ранее ВТБ завершил юридические процедуры по присоединению банка ВТБ 24 и с 1 января 2018 года начал обслуживание клиентов под единым брендом, напоминают в ВТБ. После присоединения клиенты розничного бизнеса ВТБ продолжили обслуживаться в привычных офисах (объединенная розничная сеть превысила 1 350 отделений) и банкоматной сети (более 15 тыс. устройств).

