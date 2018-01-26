Минкомсвязи планирует разрешить майнинг и гражданам, и компаниям, но держать процесс под контролем. Появится специальная система обнаружения майнеров — по структуре потребления тока и интернет-трафика, — чтобы соотносить мощность майнингового оборудования с количеством криптовалюты, которое майнер задекларирует на криптобирже. Майнеров ждут квоты на электроэнергию и специальный тариф. Все это входит в концепцию регулирования майнинга, написанную в Минкомсвязи, пишут «Ведомости».

Для начала майнеров ждут два года налоговых каникул, в продолжение которых они будут обязаны вести бухгалтерский учет; после каникул юридические лица будут платить налог на прибыль, а НДС — не будут; что за налог будут платить частные майнеры, в концепции не сказано.

Концепция пока не принята — до 1 февраля ее доработают и передадут в правительство. По данным издания, большинство членов рабочей группы поддержало идею налоговых каникул; предлагалось продлить каникулы до пяти лет; предлагалось установить еще и критерии промышленного майнинга (по потреблению электроэнергии и вычислительной мощности) и облагать налогом только его, а частный майнинг освободить от налогов вовсе.

У майнеров круглые сутки одинаковое потребление энергии, как у алюминиевых заводов, объясняет собеседник издания в крупной энергокомпании, вычислить майнера несложно — достаточно проанализировать профиль потребления электроэнергии.

Можно попробовать определить майнера и по его интернет-трафику, но тут майнеру проще спрятаться: трафик можно шифровать и тогда обнаружить его практически нереально, рассуждает Константин Виноградов из фонда Runa Capital, можно искать майнеров там, где дешевая электроэнергия и резко возросло ее потребление. Но и это неэффективно — такой подход неприменим к небольшим майнерам, полагает он, крупные же майнеры могут спрятаться, если распределят мощности или скроются у крупных потребителей энергии.

Искать майнеров сложно, а контролировать их практически невозможно, рассуждает Виноградов и советует последовать примеру Белоруссии, где майнинг легализован.



Если российское законодательство будет угрожать бизнесу майнеров, они поедут в Белоруссию, уверен интернет-омбудсмен и владелец компании Radius Group (дата-центры) Дмитрий Мариничев, не помогут низкие российские цены на электричество. В декабре 2017 года в России 1 кВт ч стоил 2,69—3,89 рубля, а в Белоруссии — в среднем 3,91 рубля.