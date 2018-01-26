Начиная с февраля, в бесплатном приложении для трейдинга Robinhood появится возможность работы с биткоин и Ethereum без каких-либо комиссионных. Об этом компания заявила в своем блоге.

Robinhood также добавит возможность отслеживать цену на 16 других криптовалют, включая Ripple, Litecoin, Dash и другие. С 25 января каждую из 16 криптовалют можно добавить в список наблюдения внутри приложения, чтобы следить за их стоимостью и релевантными новостями.

В феврале торговля криптоактивами на платформе будет ограничена биткоином и эфиром. На первом этапе Robinhood предоставит доступ к новой услуге жителям нескольких штатов США, включая Калифорнию, Миссури и Массачусетс, сообщает VC.ru .

Предлагая простые в использовании инструменты анализа, компания надеется привлечь больше пользователей.