Неизвестные похитили у мужчины в Москве свыше 138 млн рублей под видом обмена на иностранную валюту. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.



Инцидент произошел еще в декабре прошлого года, уточнили в столичном главке МВД.

«От мужчины поступило сообщение о том, что в помещении обменного пункта на Верхней Радищевской улице, дом 13, он производил обмен российских рублей в евро», — сообщили в пресс-службе.

При этом, как установили полицейские, неизвестные, действуя по предварительному сговору, получили от мужчины 138,6 млн рублей и передали ему взамен 4 тыс. евро и муляж, имитирующий денежные средства на сумму 1,996 млн евро. Общий материальный ущерб составил 138,322 млн рублей.

По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» (ч. 4 ст. 159 УК РФ).