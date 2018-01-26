Статс-секретарь - заместитель Министра экономического развития Олег Фомичев провел заседание комиссии, на котором распределили субсидии между регионами на поддержку малого и среднего предпринимательства.

По его словам, на этой неделе приняты новые правила предоставления средств на господдержку МСП. Субсидии распределяются с учетом необходимости формировать в регионе инфраструктуру и создавать сервисную модель оказания поддержки МСП.

В 2018 году в рамках программы поддержки малого и среднего бизнеса выделено 5,017 млрд рублей. Из них 4,6 млрд рублей распределено между субъектамии, 0,4 млрд рублей зафиксировано в качестве нераспределенного резерва.

Также был распределен денежный резерв между пятью регионами – Республикой Дагестан, Смоленской, Калужской, Липецкой и Ярославской областями. В свою очередь, регионы должны ежеквартально предоставлять отчет о ходе реализации проекта. Минэкономразвития рекомендовала субъектам разработать планы, которые позволят качественно исполнять все запланированные мероприятия.

Замглавы Минэкономразвития также отметил, что начиная с 2018 года для предпринимателей действует программа льготного кредитования с процентными ставками на уровне 6,5%.

Ктоме того, ведомство расширяет информационное освещение мер поддержки предпринимателей и новости по тематике развития МСП от Минэкономразвития теперь доступны во всех социальных сетях.