Торгово-промышленная палата РФ (ТПП РФ) предлагает ввести патент на майнинг криптовалют с фиксированной суммой платежа, сообщил RNS вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев. Минфин предлагает взимать налоги с майнинга криптовалют как с предпринимательской деятельности.

«Появление майнинга как вида предпринимательской деятельности предполагает соответствующие изменения в ОКВЭД, а также определение налогового режима, и идеальным вариантом в данной ситуации может быть патент с минимальной суммой платежа, который простимулирует работу майнеров в правовом поле», — сказал Фатеев.

По его словам, необходимо законодательно закрепить порядок функционирования майнинговых компаний, а также их возможность осуществлять продажу криптовалют без участия посредников.

Фатеев напомнил, что в законопроекте Минфина «О цифровых финансовых активах» объем покупки токенов физическими лицами предлагается ограничить суммой 50 тыс. рублей.

«С одной стороны, все понимают, что наиболее понятный способ приобретения токенов физическим лицом — самостоятельный, и нам необходимы максимально комфортные условия для вовлечения физических лиц в эту деятельность, и сумма в 50 тысяч рублей не повышает привлекательность отрасли. Потери от использования посредников для приобретения криптовалют могут остановить инвестиционную деятельность физических лиц», — сказал Фатеев.

25 января Минфин опубликовал законопроект «О цифровых финансовых активах». Документ определяет майнинг криптовалют как «предпринимательскую деятельность, направленную на создание криптовалюты и/или валидацию с целью получения вознаграждения в виде криптовалюты». Порядок налогообложения доходов, полученных от майнинга, в законопроекте не прописан.

Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев говорил журналистам, что предлагает облагать налогом майнинг криптовалют как предпринимательскую деятельность. Он пояснил, что в зависимости от организационно-правовой формы будет определяться соответствующий вид налогообложения, специальных норм по налогообложению майнинга не будет. «Если человек — индивидуальный предприниматель, значит, один налог, если юрлицо — другой», — подчеркивал Моисеев.