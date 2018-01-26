Тинькофф Банк объявил о приеме заявок на новый набор бесплатной школы разработчиков в сфере финтеха. Участвовать в программе могут студенты и недавние выпускники. Как и в ранних наборах, преподавателями выступят сотрудники и топ-менеджеры банка.

Обучение в Финтех-школе Тинькофф Банка начнется на неделе с 19 февраля и продлится до конца апреля. Занятия будут проходить 1–2 раза в неделю, каждое по 2–3 часа. На выполнение домашних заданий будет уходить по 10–15 часов в неделю, говорится в сообщении банка.

Каждый студент сможет изучить два курса. «Финтех-тренды» — общий курс для всех студентов, студенты не из Москвы смогут прослушать его онлайн. В дополнение к нему каждый выберет для себя одно из шести направлений — Scala, Frontend, Android, iOS, а также новые курсы «Управление рисками» и «Автоматизации тестирования».

Лучших студентов Тинькофф Банк обещает пригласить на работу. После предыдущего потока сотрудниками банка стали 26 человек, а за все время существования школы – 76. Перспективные студенты и выпускники живут не только в Москве, поэтому было решено масштабировать образовательный проект и провести курсы в других регионах России, пояснил Константин Маркелов, директор по бизнес-технологиям Тинькофф Банка.