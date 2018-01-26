Арбитражный суд Москвы признал вывод средств из банка «Российский Кредит» через облигации федерального займа (ОФЗ) на сумму 4 млрд рублей. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) как конкурсный управляющий обанкротившегося банка оспорило сделки по семи договорам РЕПО, заключенным между банком и компанией «Интерфин трейд».

30 марта 2016 года АСВ обратилось в суд с заявлением о признании недействительными сделок РЕПО между «Российским Кредитом» и «Интерфин трейд», заключенных в период с 24 сентября 2014 года до 10 июля 2015 года. В рамках первой части сделок РЕПО банк передавал в собственность «Интерфин трейд» облигации федерального займа, но компания не исполнила договорные обязательства.

«Суд полагает, что совершение оспариваемых сделок, также было направлено на вывод высоко ликвидного актива, а именно — облигации федерального займа Министерства финансов Российской Федерации общей номинальной стоимостью 4,057 млрд рублей», — говорится в определении суда.

Арбитраж признал обоснованными требования АСВ, указав на неравноценное встречное исполнение обязательств по сделкам. С целью установления действительной стоимости ОФЗ на дату совершения оспариваемых сделок суд назначил экспертизу, согласно которой их стоимость составила 4 млрд рублей.

Банк «Российский Кредит» банкира Анатолия Мотылева лишился лицензии 24 июля 2015 года. ЦБ сообщал о признаках формирования в банке поддельной документации. В октябре 2015 года кредитная организация была признана банкротом. «Дыра» в капитале банка составила 111 млрд рублей.