Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил определение о привлечении по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) двух бывших руководителей Русского Земельного Банка к субсидиарной ответственности в виде взыскания с них 3,1 млрд рублей, сообщает РАПСИ .

Апелляция оставила без изменения определение Арбитражного суда Москвы от 10 ноября 2017 года, когда было удовлетворено заявление АСВ. Суд взыскал денежные средства с Александра Сафронова и Тимура Чачухи.

Ранее АСВ сообщило, что в реестр требований кредиторов банка внесены требования 2,8 тыс. кредиторов на общую сумму 5,5 млрд рублей.

Столичный арбитраж 21 мая 2014 года по заявлению ЦБ РФ признал Русский Земельный Банк несостоятельным (банкротом). На заседании суда в мае 2014 года представитель регулятора сообщил, что обязательства банка составляют 10,9 млрд рублей, в то время как активы — только 2,6 млрд рублей.