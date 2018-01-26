Арбитражный суд Москвы отклонил ходатайство финансового управляющего имуществом бывшего председателя правления Банка на Красных Воротах (БНКВ) Александра Петрова об ограничении права выезда бизнесмена из РФ.

Причины отказа в удовлетворении ходатайства управляющего Алексея Боравченкова не указаны.

Арбитражный суд Московского округа в октябре 2017 года отклонил кассационную жалобу Петрова на определение о признании его банкротом.

Заявитель обжаловал в кассации определение Арбитража Москвы от 17 мая 2017 года. Тогда суд по заявлению БНКВ признал банкротом Петрова, в отношении него была введена процедура реструктуризации долгов. На дату подачи заявления о банкротстве у должника имелись неисполненные обязательства по уплате процентов в размере 6,9 млн рублей, просроченные в течение трех месяцев, отмечается в судебном акте.

В отдельное производство выделено требование БНКВ к должнику в размере 276,4 млн рублей.

Арбитраж Москвы 28 марта 2017 года удовлетворил заявление ЦБ РФ о признании банкротом БНКВ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) было назначено конкурсным управляющим банка. Ранее АСВ сообщило, что вкладчики БНКВ получат страховое возмещение на сумму около 1,16 млрд рублей. За выплатой страхового возмещения могут обратиться более 4 тыс. вкладчиков.