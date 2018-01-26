В ходе конференции Nordic Business Forum в Стокгольме сооснователь корпорации Apple Стив Возняк рассказал журналистам, что продал все свои биткоины.

По его словам, бум криптовалют был интересен до тех пор, пока колебания цен не стали «настораживающими». В итоге Возняк продал все свои биткоины в декабре 2017 года, когда цена монеты составляла порядка $20 тысяч.

«Я не хочу быть одним из тех людей, кто просто смотрит на цифры», — прокомментировал он.

Он приобрел криптовалюту то время, когда один биткоин стоил $700, напоминает ForkLog .

«Тогда я просто экспериментировал, пытаясь понять, как покупать и продавать эти штуки. Меня не волновало, что потерял много денег, однако в итоге я остался в выигрыше», — добавил Возняк.