Шесть инвесторов подали коллективный иск в суд Южного округа Флориды против криптовалютной платформы BitConnect, которая остановила свою активную деятельность и связанных с ней компаний. Истцы от собственного имени и от лица всех инвесторов потребовали вернуть им вложенные средства.

Платформа, по их словам, использовала схему финансовой пирамиды, чтобы привлечь инвестиции на развитие. В итоге деньги истцов пошли на выплаты ранним вкладчикам, а они так и не дождались своих денег и вознаграждения. Также они обвинили компанию в нарушении закона при выпуске незарегистрированных ценных бумаг.

Истцы утверждают, что потеряли от участия в проекте $771 тысячу, поскольку вместо криптовалютного трейдинга организаторы BitConnect на самом деле пускали средства на привлечение новых участников пирамиды.

Как сообщал Банкир.Ру, платформа BitConnect закрылась 17 января. Это произошло после требований властей штатов Техас и Северная Каролина прекратить деятельность сервиса.