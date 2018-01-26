Сбербанк подал иск к Concept Group из-за просроченной задолженности, сообщили RNS в пресс-службе кредитной организации. Иск был зарегистрирован Дзержинским районным судом Санкт-Петербурга 22 января, сумма исковых требований не уточняется.

«У компании Concept Group, которая является клиентом Сбербанка, образовалась просроченная задолженность по текущим графикам выплат по кредиту. В таких ситуациях обращение банка в суд — это часть процедуры по взысканию задолженности с заемщика и поручителей. Параллельно с этим банк активно взаимодействует с клиентом по вопросу реструктуризации задолженности. Concept Group — один из крупнейших производителей одежды в России, и банк позитивно оценивает перспективы развития компании», — сказал представитель Сбербанка.

Сбербанк подал иск к «Концепт Груп», «Стиль Экспресс» и лично к основателю ретейлера Леониду Ханику.

Ханик от комментариев отказался.