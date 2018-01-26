Рэпер 50 Cent смог заработать более 7,5 млн долларов в биткоинах за свой последний альбом Animal Ambition, который вышел в 2014 году. Об этом в четверг сообщил портал TMZ, передает ТАСС.



Музыкант был одним из первых, кто начал принимать в качестве платежного средства за свой альбом криптовалюту, курс которой на тот момент составлял примерно 662 доллара. Animal Ambition можно было приобрести за 5,5 доллара, что эквивалентно 0,0083 биткоина. По данным портала, 50 Cent заработал 700 биткоинов за пластинку, что по текущему курсу составляет более 7,5 млн долларов.

В июле 2015 года 50 Cent объявил о своем банкротстве. Тогда он сообщил, что его активы не превышают 20 млн долларов, а долги возросли до 36 млн. За два месяца до того журнал Forbes оценивал состояние рэпера в 155 млн долларов, что ставило его на четвертое место в списке самых богатых исполнителей. В феврале 2017 года Федеральный суд в штате Коннектикут (США) прекратил дело о финансовой несостоятельности рэпера, поскольку музыкант выплатил кредиторам более 22 млн долларов.