Инвестиционная венчурная фирма Blockchain Capital объявила, что известный биткоин-разработчик Джимми Сун присоединился к ее рядам в качестве нового партнера.

Как говорится в заявлении Blockchain Capital, Джимми Сун будет выступать в роли связующего звена между фирмой и сообществом разработчиков, предлагая свою экспертизу в инвестиционных исследованиях компании и возглавляя будущие программы, нацеленные на продвижение блокчейн-инноваций.

По словам сооснователя и управляющего партнера Blockchain Capital Барта Стивенса, Джимми продемонстрировал глубокую приверженность сообществу крипторазработчиков, сообщает Anycoin .

«Эти «невоспетые герои» продвигают инновации и выводят на рынок многие из тех технологий и сервисов, из которых состоит блокчейн- и криптоиндустрия сегодня», – добавил он.

Сейчас Сун управляет тренинговой компанией Programming Blockchain, которая предлагает обучающие курсы по программированию и является автором блога о криптовалютах «Bitcoin Tech Talk».

Помимо своей роли в качестве разработчика основополагающего протокола биткоина, Джимми Сун известен в прошлом как главный архитектор блокчейн-компании Paxos и вице-президент разработчика биткоин-кошелька Armory Technologies.