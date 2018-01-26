ЦБ разработал рекомендации, касающиеся защиты от компьютерных атак объектов банковской информационной инфраструктуры, банкоматов и POS-терминалов. Они уже направлены в кредитные организации, которые работают в городах проведения матчей чемпионата мира по футболу, сообщает пресс-служба регулятора.



Банкам, в частности, рекомендуется установить на банкоматы антискимминговое оборудование, своевременно обновлять программное обеспечение, установленное в устройствах самообслуживания, настроить системы мониторинга на оповещение ответственных лиц в случае длительного отсутствия отклика от банкомата, вскрытия или другой нештатной ситуации.

Кроме того, в пакете есть рекомендации для гостей чемпионата мира. Банк России напоминает им правила пользования банкоматами и платежными терминалами: например, регулятор рекомендует обращать внимание на наличие посторонних устройств на банкомате, не пользоваться некорректно работающим банкоматом и не прибегать при возникновении сложностей к помощи посторонних людей. Следование данным правилам позволит снизить риск кибермошенничества.

Если же в работе банкомата возникли сбои, следует обратиться в банк, которому он принадлежит, по телефону, указанному на устройстве, напоминает Банк России.

Правила будут переведены на английский язык, чтобы с ними могли ознакомиться зарубежные гости чемпионата.