Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») понизило рейтинг кредитоспособности банка «Возрождение» до уровня «ruВ+». По рейтингу сохранены «развивающийся» прогноз и статус «под наблюдением». Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «ruВВВ-», напоминают в агентстве.

Как поясняется , снижение рейтинга связано с приближением срока, выделенного регулятором на продажу акций контролирующими собственниками банка, в сочетании с неопределенностью относительно возможного круга потенциальных покупателей. Агентство усматривает в данной ситуации риски возможного нарушения непрерывности деятельности кредитной организации в случае, если изменения в структуре собственности не будут осуществлены в установленный срок, в том числе риск введения временной администрации для ограничения прав акционеров и приостановления полномочий текущих органов управления банка. Аналитики RAEX отмечают усиление неопределенности относительно дальнейшего потенциала и стратегии развития банка, принципов корпоративного управления на фоне ожидаемой смены ключевых собственников по требованию регулятора, а также неопределенность относительно ряда текущих конечных собственников банка (около 20% акций принадлежит резидентам льготной налоговой юрисдикции с ограниченными требованиями к раскрытию информации).

Кроме того, агентство указывает на сохраняющиеся репутационные риски и возможное снижение лояльности клиентов на фоне санации «сестринского» Промсвязьбанка, что обусловило установление статуса «под наблюдением» по рейтингу, однако обращает внимание, что средства розничных клиентов, которые являются основным источником фондирования для банка, демонстрировали в декабре 2017 года стабильность.

В сообщении говорится, что давление на рейтинг оказывает невысокий уровень достаточности капитала банка (Н1.0 на 1 декабря 2017 года — 12,8%, значение Н1.2 и Н1.1 равно 8,6%) в сочетании с его слабой устойчивостью к реализации кредитных рисков: на указанную дату норматив достаточности основного капитала банка выдерживал полное обесценение не более чем 3,7% остатка ссудной задолженности без нарушения норматива Н1.2 (в сегодняшнем сообщении «Возрождения» с предварительными данными за 2017 год приводятся значения нормативов уже на 1 января 2018-го. — Прим. Банки.ру). Агентство отмечает высокую долю просроченной задолженности в портфеле ссуд, выданных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (11% на 1 декабря 2017-го), и недостаточно консервативную политику резервирования по ссудам в связи с активным использованием практики уменьшения расчетных резервов на стоимость обеспечения.



Поддержку рейтингу оказали широкая география деятельности банка, хороший уровень покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами расходов, связанных с обеспечением деятельности (206% за III квартал 2017 года), и высокий уровень обеспеченности ссудного портфеля. Кроме того, агентство позитивно оценило низкую концентрацию активных операций на объектах крупного кредитного риска (на 1 декабря крупные кредитные риски к активам за вычетом резервов составили 17%) и невысокий уровень концентрации привлеченных средств на крупнейших кредиторах. Аналитики агентства отмечают высокое кредитное качество портфеля ценных бумаг, который может быть использован в качестве источника дополнительного фондирования в рамках операций РЕПО.