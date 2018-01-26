Промвязьбанк (ПСБ), проходящий санацию при непосредственном участии ЦБ, подал иск к одному из акционеров банка «Возрождение» — компании «Минга менеджмент лимитед», следует из картотеки арбитражного суда Москвы. Согласно картотеке, иск о признании решений и действий (бездействий) незаконными подан 25 января, дата рассмотрения дела судом на время написания заметки назначена не была, сообщает РБК .

ПСБ требует признать сделки по покупке облигаций банком у аффилированных с ним компаний, которые совершались 14 декабря 2017 года, то есть за день до введения в банк временной администрации, недействительными и вернуть 7 млрд рублей, сообщили РБК в ПСБ. «Указанные сделки были совершены с нарушением закона при неравноценном встречном удовлетворении», — прокомментировали в банке.

«Минга менеджмент лимитед» владеет 2,75% банка «Возрождения», который в свою очередь, контролируют основные бенефициары Промсвязьбанка — братья Алексей и Дмитрий Ананьевы (через Promsvyaz Capital B.V. на 5 октября 2017 года им принадлежит 52,7% банка).

О санации Промсвязьбанка ЦБ объявил 15 декабря, ЦБ утвердил план участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка и назначил в нем временную администрацию в лице Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). В качестве причин регулятор указал кредитование собственников, некачественный капитал и избыточную санационную нагрузку.

В тот же день зампред ЦБ Василий Поздышев заявил, что ряд сделок с акциями и облигациями банка будут расследованы. Речь шла о продаже ряда НПФ (негосударственных пенсионных фондов) около 20% акций ПСБ. Затем 22 декабря, ЦБ заявил о том, что обратится в правоохранительные органы в связи с выявлением ряда проведенных руководством Промсвязьбанка операций, «имеющих признаки незаконных действий».