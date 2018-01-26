Прокуратура намерена обжаловать изменение меры пресечения для бывшего главы обанкротившегося Татфондбанка Роберта Мусина с заключения под стражу на домашний арест, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Татарстана.

«Сегодняшнее судебное решение об изменении меры пресечения обвиняемому Мусину будет обжаловано прокуратурой республики в апелляционном порядке. Считаем данное решение необоснованным», — отметили в ведомстве.

В пятницу Приволжский районный суд Казани избрал меру пресечения для Мусина в виде домашнего ареста на срок до 6 марта 2018 года. Соответствующее ходатайство ранее подало следствие, аргументировав его тем, что Мусин полностью признал вину по четырем эпизодам по статье 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями», сумма ущерба по ним составила 24,6 млрд рублей. Всего же экс-глава Татфондбанка, по словам прокурора, подозревается в 21 эпизоде с общей суммой ущерба более чем в 50 млрд рублей. В четверг, 25 января, Мусина перевели из СИЗО в больницу для осужденных из-за ухудшения здоровья.