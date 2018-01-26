За последние четыре года Банк России отозвал 359 лицензий в рамках программы по оздоровлению финансовой системы. Однако тенденция пошла на спад: за 2016 год было отозвано всего 100 лицензий, заявил зампред ЦБ РФ Василий Поздышев в интервью телеканалу «Россия 24».



«Мы ближе к концу этого пути», — отметил он.

Так, в прошлом году была отозвана всего лишь 51 лицензия. «Нам нужно года два, чтобы на рынке доминировали финансово-устойчивые кредитные организации», — заключил Поздышев.