Большая часть небольших банков предпочла остаться региональными, заявил зампред ЦБ РФ Василий Поздышев в эфире телеканала «Россия 24». Он объявил результат опроса 219 банков с капиталом менее 1 млрд рублей. По словам Поздышева, 150 банков предпочли базовую лицензию. В 63 финучреждениях отметили, что хотят повысить капитал и работать по универсальной лицензии. Около пяти — пока выбирают тип лицензии.

«Это значит, что банки поняли закон и определились. Теперь они должны выбрать, будут ли работать как региональные банки или попытаются выйти на международный уровень», — пояснил Поздышев.

Напомним, с 2018-го Банк России переходит к пропорциональному регулированию банковской системы. В течение года банки должны будут принять решение: либо увеличить капитал до 1 млрд рублей и работать по универсальной лицензии, либо перейти на базовую лицензию (минимальный размер капитала — 300 млн рублей). Переходный период будет завершен к 1 января 2019 года. Банки с базовой лицензией получат существенные регуляторные послабления, для них будет действовать упрощенный порядок отчетности.

По умолчанию все банки пока «универсальные». Так, на страничках банков на сайте Центробанка дается пометка, что «банками с базовой лицензией являются банки, имеющие лицензию, в названии которой присутствует слово «базовая». Все остальные действующие банки являются банками с универсальной лицензией».