Министр экономического развития РФ Максим Орешкин, входящий в наблюдательный совет Сбербанка , поддерживает постепенное увеличение госбанком дивидендных выплат до 50% от чистой прибыли по МСФО. Об этом министр заявил журналистам в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

«По дивидендам мы постепенно движемся в соответствии с теми предложениями, которые давали. По банкам цели выхода на то, чтобы Сбербанк вышел на уровень в 50% от чистой прибыли. Это тот уровень, который обеспечит стабильную динамику капитала и не будет мешать банку развиваться. Мы говорим о постепенном выходе. Мы это рассматривали на набсовете [Сбербанка], и такой подход был мною поддержан», — сказал Орешкин.