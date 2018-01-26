Объем нового бизнеса (стоимость лизингового имущества без НДС) компании «Балтийский Лизинг» по итогам 2017 года превысил 34,5 млрд рублей, оказавшись на 44% больше итоговых показателей 2016 года. Такие данные приводятся в релизе компании.

За отчетный период компания заключила 13 748 сделок финансового и операционного лизинга , побив свой предыдущий рекорд в 10 157 сделок. По данным на 1 января 2018 года, объем лизингового портфеля составляет 41,1 млрд рублей.



Структура предметов лизинга за год существенно не изменилась: сегмент-лидер — транспортные средства, доля которых в объеме нового бизнеса составляет 64,3%. На строительную и дорожно-строительную технику приходится 10,4%, на сельскохозяйственную технику — 4,2%. Оставшаяся доля приходится на различное оборудование, в частности деревообрабатывающее, металлургическое, складское, торговое и другое.