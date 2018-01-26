Международное рейтинговое агентство Moody's улучшило прогноз по суверенному рейтингу РФ со «стабильного» до «позитивного», подтвердив его на уровне «Вa1», передает ТАСС.

Как отмечается, долгосрочный рейтинг эмитента и рейтинг приоритетного необеспеченного долга РФ были подтверждены на уровне «Вa1».

Причинами для изменения российского рейтинга стали, в частности, рост доказательств институциональной силы, а также увеличенная экономическая и фискальная устойчивость.

«Макроэкономика России хорошо справилась с шоковыми ценами на нефть и с санкциями, введенными к настоящему времени, и были проведены корректировки фискальной политики правительства», — говорится в сообщении агентства.

Moody's также повысило потолок странового рейтинга валютных обязательств до «Baa3/P-3» с «Ba1/NP» и потолок рейтинга долгов и депозитов в национальной валюте до «Baa2» с «Baa3». При этом потолок странового рейтинга депозитов в иностранной валюте был сохранен на уровне «Ba2/NP».

Как отмечает агентство, среднесрочная макроэкономическая перспектива России также лучше, чем прогнозировалось год назад, когда Moody's изменило прогноз рейтинга на «стабильный» с «негативного».