Министр финансов РФ Антон Силуанов считает, что сейчас имеются все предпосылки для повышения суверенных рейтингов страны международными рейтинговыми агентствами.

«Всего за один год прогноз агентства Moody's по рейтингу России поднялся с «негативного» до «позитивного». Сегодня все компании «большой тройки» едины в позитивном прогнозе по рейтингам нашей страны. Надеюсь, макроэкономическая стабильность, сложившаяся в российской экономике благодаря сдержанной бюджетной политике, плавающему курсу рубля и таргетированию инфляции, позволит рейтинговым агентствам в этом году улучшать не только прогнозы, но и сами рейтинги России. Все необходимые условия для этого сложились», — заявил он журналистам.



«Отрадно, что агентство отмечает бюджетное правило в качестве одного из основных драйверов улучшения прогноза, важнейшей структурной реформы, существенно снизившей чувствительность российской экономики к внешним шокам. Правило также обеспечивает прозрачность и предсказуемость основных макроэкономических показателей, формирует уникальные базовые условия, необходимые для качественного развития», — подчеркнул глава ведомства.

Ранее международное рейтинговое агентство Moody`s улучшило прогноз по суверенному рейтингу РФ со «стабильного» до «позитивного», подтвердив его на уровне «Вa1».