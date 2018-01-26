Силуанов надеется, что макроэкономическая стабильность позволит рейтинговым агентствам в этом году улучшать не только прогнозы.
Министр финансов РФ Антон Силуанов считает, что сейчас имеются все предпосылки для повышения суверенных рейтингов страны международными рейтинговыми агентствами.
«Всего за один год прогноз агентства Moody's по рейтингу России поднялся с «негативного» до «позитивного». Сегодня все компании «большой тройки» едины в позитивном прогнозе по рейтингам нашей страны. Надеюсь, макроэкономическая стабильность, сложившаяся в российской экономике благодаря сдержанной бюджетной политике, плавающему курсу рубля и таргетированию инфляции, позволит рейтинговым агентствам в этом году улучшать не только прогнозы, но и сами рейтинги России. Все необходимые условия для этого сложились», — заявил он журналистам.
«Отрадно, что агентство отмечает бюджетное правило в качестве одного из основных драйверов улучшения прогноза, важнейшей структурной реформы, существенно снизившей чувствительность российской экономики к внешним шокам. Правило также обеспечивает прозрачность и предсказуемость основных макроэкономических показателей, формирует уникальные базовые условия, необходимые для качественного развития», — подчеркнул глава ведомства.
Ранее международное рейтинговое агентство Moody`s улучшило прогноз по суверенному рейтингу РФ со «стабильного» до «позитивного», подтвердив его на уровне «Вa1».
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