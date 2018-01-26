Министерство финансов России разработало и готово опубликовать проект закона об амнистии капиталов в открытом доступе в ближайшее время. Тем самым будет продлен режим амнистии, действовавшей в 2015-2016 годах.

По словам Ильи Трунина, сейчас идет доработка документа.

«Будет законопроект. Он уже практически готов. Мы его готовим, опубликуем в ближайшее время», - цитирует Трунина ТАСС .

Как сообщал ранее глава Минфина Антон Силуанов, в этом году амнистия капиталов пройдет с марта до конца года. По его словам, условия останутся практически такими же, как и в 2016 году. Добавляется только пункт, что не только открытые, но и закрытые на 1 марта 2018 года счета в зарубежных банках будут подпадать под действие амнистии. Также до конца текущего года Минфин будет освобождать от НДФЛ те доходы, которые будут получены в результате закрытия компаний за рубежом.