На 09.00 по мск по данным СoinМarketСap , курс биткоина продолжает умеренное снижение. За 24 часа он упал еще на 1,29% и составил $11,456 тыс. при рыночной капитализации $192,7 млрд.

Вторая криптовалюта Ethereum за сутки подешевела на 1,9%. Ее курс составляет $1,071 тыс. Капитализация Ethereum - $104,1 млрд.

Ripple, находясь на третьем месте по капитализации ($49,5 млрд), упал в цене на 6,66% за 24 часа. Курс криптовалюты - $1,28.

Курс Bitcoin Cash упал за прошедшие сутки на 1,87% до $1,657 тыс. Теперь его капитализация - $28 млрд.

Общая рыночная капитализация криптовалют составляет $557,2 млрд.